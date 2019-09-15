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10:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиянка Флинк вышла в основную сетку теннисного турнира в Осаке

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Варвара Флинк пробилась в основную сетку теннисного турнира в Осаке (Япония), призовой фонд которого превышает 820 тысяч долларов.

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Флинк в финале квалификации победила польку Катажину Каву со счетом 6:1, 7:6 (7:3). Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту.

Соперница россиянки по первому раунду турнира определится позднее.

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