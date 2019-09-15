Россиянка Флинк вышла в основную сетку теннисного турнира в Осаке

Россиянка Флинк вышла в основную сетку теннисного турнира в Осаке

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Варвара Флинк пробилась в основную сетку теннисного турнира в Осаке (Япония), призовой фонд которого превышает 820 тысяч долларов.