Россиянка Флинк вышла в основную сетку теннисного турнира в Осаке
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Варвара Флинк пробилась в основную сетку теннисного турнира в Осаке (Япония), призовой фонд которого превышает 820 тысяч долларов.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Варвара Флинк пробилась в основную сетку теннисного турнира в Осаке (Япония), призовой фонд которого превышает 820 тысяч долларов.
Флинк в финале квалификации победила польку Катажину Каву со счетом 6:1, 7:6 (7:3). Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту.
Соперница россиянки по первому раунду турнира определится позднее.