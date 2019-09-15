Шарапова и Возняцки провели выставочный матч в США

Источник: AP 2019

32-летняя уроженка Нягани проиграла сопернице в двух сетах со счётом 6:7, 2:6.

Кроме того, Шарапова и Возняцки в миксте сыграли с братьями Брайанами.

Мария не играла с конца августа после того, как уступила американке Серене Уильямс в первом круге US Open. На текущий момент Шарапова занимает 135-е место в рейтинге WTA. Возняцки является 17-й ракеткой мира.

Следующим турниром, в котором россиянка примет участие, станут соревнования в Линце (Австрия). Матчи пройдут с 7 по 13 октября.