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13:28 (мск), источник: Vesti.kz

20-летняя теннисистка из Казахстана проиграла в финале турнира WTA в Китае

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла в финале турнира серии WTA International в китайском Наньчане, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Ее обидчицей выступила шведка Ребекка Петерсон, победившая в двух сетах — 6:2, 6:0. Матч длился час и две минуты.

Турнир в Наньчане проводится с 2014 года на хардовом покрытии, а его призовой фонд составляет 250 тысяч долларов. За предыдущие пять лет четырежды его выигрывали теннисистки из Китая — лишь в 2015 году здесь победила бывшая первая ракетка мира Елена Янкович из Сербии.

В июле Рыбакина впервые в карьере выиграла турнир серии WTA International, став чемпионкой в румынском Бухаресте. Уроженка Москвы Рыбакина выступает за Казахстан с июня 2018 года, а в этом сезоне дебютировала в «Большом шлеме».

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