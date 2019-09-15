20-летняя теннисистка из Казахстана проиграла в финале турнира WTA в Китае

Турнир в Наньчане проводится с 2014 года на хардовом покрытии, а его призовой фонд составляет 250 тысяч долларов. За предыдущие пять лет четырежды его выигрывали теннисистки из Китая — лишь в 2015 году здесь победила бывшая первая ракетка мира Елена Янкович из Сербии.