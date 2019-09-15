Надаль назвал Медведева лучшим теннисистом нового поколения

9 сентября 23-летний Медведев проиграл Надалю в пяти сетах в финале Открытого чемпионата США (US Open). Всего на счету Медведева пять побед на турнирах ATP, две — в этом сезоне, в том числе на «Мастерсе» в Цинциннати.

«На данный момент Медведев является лучшим теннисистом среди молодого поколения, но я не знаю, что произойдет в будущем. Медведев находится на четвертом месте мирового рейтинга, его летняя кампания вряд ли могла сложиться лучше, но есть много молодых парней. Тот, у кого будет возможность развиваться и совершенствоваться лучше всех, получит шанс бороться за самые высокие места в следующие несколько лет», — сказал Надаль.