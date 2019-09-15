Карацев проиграл Джумхуру в квалификации теннисного турнира в Петербурге
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Россиянин Аслан Карцев уступил боснийцу Дамиру Джумхуру в первом раунде квалификации теннисного турнира в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Россиянин Аслан Карцев уступил боснийцу Дамиру Джумхуру в первом раунде квалификации теннисного турнира в
Матч завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу боснийца. Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту.
Следующим соперником Джумхура будет чех Лукаш Росос, победивший россиянина Евгения Карловского — 6:4, 3:6, 6:4.