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15:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Вавринка отказался от участия в турнире в Санкт-Петербурге

Бывшая третья ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка не выступит на турнире в Санкт-Петербурге, который пройдёт с16 по 22 сентября.

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Источник: Reuters

Трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» в основной сетке соревнований заменит итальянец Сальваторе Карузо. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Стоит отметить, что ранее теннисист отказался от участия в организованном Роджером Федерером Кубке Лейвера в Женеве (Швейцария) ради выступления в России, поскольку соревнования проходят в одно время. Вавринка выходил в финал турнира в Санкт-Петербурге в 2016 году. Тогда он уступил немцу Александру Звереву — 2:6, 6:3, 5:7.

Не сыграет на турнире в Санкт-Петербурге и представитель Сербии Ласло Джере, занимающий 40-ю строчку мирового рейтинга. Его место в основной сетки соревнований займёт лаки-лузер. Кто именно окажется этим теннисистом, определится в результате жеребьёвки.

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