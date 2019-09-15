Вавринка отказался от участия в турнире в Санкт-Петербурге
Бывшая третья ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка не выступит на турнире в
Бывшая третья ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка не выступит на турнире в
Трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» в основной сетке соревнований заменит итальянец Сальваторе Карузо. Об этом сообщает
Стоит отметить, что ранее теннисист отказался от участия в организованном Роджером Федерером Кубке Лейвера в Женеве (Швейцария) ради выступления в России, поскольку соревнования проходят в одно время. Вавринка выходил в финал турнира в
Не сыграет на турнире в