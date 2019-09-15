Стали известны соперники Медведева и Хачанова на теннисном турнире St. Petersburg Open

Источник: РИА "Новости"

Первый номер посева россиянин Медведев начнет турнир со второго круга, его соперником станет победитель матча между чехом Томашом Бердыхом и россиянином Евгением Донским.

Карен Хачанов (2-й номер), который также пропускает первый круг турнира, во втором раунде встретится с победителем матча между португальцем Жоао Соузой и словаком Йозефом Коваликом. Соперник россиянина Андрея Рублева (5) по первому кругу станет известен позднее после окончания квалификационных матчей.

Ранее пресс-служба ATP сообщила, что швейцарец Стэн Вавринка (19-й номер рейтинга ATP) принял решение отказаться от выступления на турнире в Санкт-Петербурге, его заменит итальянец Сальваторе Карузо (120-е место в рейтинге ATP).