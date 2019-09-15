Плишкова выиграла турнир в Чжэнчжоу
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Чешская теннисистка Каролина Плишкова завоевала титул на теннисном турнире в Чжэнчжоу (Китай), призовой фонд которого превышает 930 тысяч долларов.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Чешская теннисистка Каролина Плишкова завоевала титул на теннисном турнире в Чжэнчжоу (Китай), призовой фонд которого превышает 930 тысяч долларов.
Плишкова, получившая от организаторов первый номер посева, в финале обыграла седьмую сеяную хорватку Петру Мартич со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут.
Для 27-летней Плишковой это 15-й титул в карьере в одиночном разряде.