Сильнейшие российские теннисисты сыграют на турнире SPb Open в Петербурге

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Соревнования пройдут с 16 по 22 сентября. Победитель получит более 200 тысяч долларов.

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Даниил Медведев — главная звезда турнира

Главной звездой соревнований в Петербурге станет первая ракетка России Даниил Медведев, который на Открытом чемпионате США дошел до финала. После поражения от Рафаэля Надаля в финале US Open Медведев отправился отдохнуть в Черногорию, а оттуда вылетел в Санкт-Петербург.

В воскресенье Медведев пообщался с представителями СМИ, которые смогли поговорить на разные темы с четвертой ракеткой мира. «На самом деле я очень хорошо себя чувствую. Я съездил с женой в Черногорию, отдохнули, сколько успели. И вчера прилетели сюда. Я вчера впервые после финала (US Open) тренировался. Чувствую себя отлично, по ощущениям ничего не болит. Настрой у меня боевой. Осталось успеть набрать форму, но думаю, что этих дней хватит», — сказал Медведев журналистам.

Лидер сборной России в Кубке Дэвиса рассказал, что после матча с Надалем у него вообще не было практики. «Я не играл в теннис неделю. В прошлое воскресенье был финал, сегодня я в первый раз тренировался после того самого финала. В любом случае я читал новости, смотрел разные видео на теннисную тему, поэтому ракетку теннисную я видел, но старался видеть ее как можно меньше. В Черногории мы с женой были три дня. Прилетели утром в среду и улетели в субботу. И вот вчера вечером я уже был здесь», — сказал Медведев.

Также в турнире примут участие Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской, которые входят в состав сборной России. Медведев, будучи первой ракеткой турнира, первый круг пропустит, а во втором может встретиться с Донским. В третьем круге возможно еще одно российское дерби — Медведев против Рублева.

Хачанов получил второй номер посева и также начнет борьбу со второго круга. Среди участников также стоит отметить полуфиналиста Открытого чемпионата США Маттео Берреттини, итальянец получил третий номер посева.

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Вавринка отказался от участия в последний момент

Трехкратный победитель турниров Большого шлема Станислас Вавринка в последний момент отказался от участия в турнире. По словам генерального директора St. Petersburg Open Александра Медведева, швейцарский теннисист сослался на травму.

«Вчера утром я был на тренировке “Зенита”. Позвонил Стэн. Несмотря на всё его стремление сыграть у нас, воспаление в ноге, с которым он боролся последние несколько дней, не позволяет ему прилететь. Мы знаем, как Стэн любит этот турнир. Как он играл здесь в прошлом году, помним и его финал. Но, к сожалению, травмы — бывает так, что с ними ничего нельзя поделать. Но Вавринка сказал, что будет у нас играть в следующем году», — сказал Медведев журналистам. Также в последний момент с турнира снялся финалист Уимблдона-2010 Томаш Бердых (Чехия).

Дзюбу ждут на теннисе

Во время турнира планируются мероприятия с участием звезд тенниса и футбола.

Александр Медведев заверил, что болельщикам будет интересно, но всех секретов раскрывать не стал.