Теннисисты и бывшие футболисты «Зенита» соревновались в конкурсах на «Газпром Арене»

Источник: Reuters

Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) стартовал в Санкт-Петербурге в понедельник и завершится 22 сентября.

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В нем примут участие входящие в первую десятку рейтинга АТР россиянин Карен Хачанов и финалист Открытого чемпионата США — 2019 Даниил Медведев.

«Прошло уникальное событие — сошлись звезды тенниса и футбола на футбольном поле. Было три конкурса, где ребята работали с футбольными мячами и теннисными. Всем было весело, а победили все же футболисты — 2:1», — сказал Медведев.