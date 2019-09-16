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16:49 (мск), источник: ТАСС

Теннисисты и бывшие футболисты «Зенита» соревновались в конкурсах на «Газпром Арене»

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты и бывшие футболисты «Зенита» приняли участие в конкурсах с футбольными и теннисными мячами на «Газпром Арене». Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

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Источник: Reuters

Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) стартовал в Санкт-Петербурге в понедельник и завершится 22 сентября.

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В нем примут участие входящие в первую десятку рейтинга АТР россиянин Карен Хачанов и финалист Открытого чемпионата США — 2019 Даниил Медведев.

«Прошло уникальное событие — сошлись звезды тенниса и футбола на футбольном поле. Было три конкурса, где ребята работали с футбольными мячами и теннисными. Всем было весело, а победили все же футболисты — 2:1», — сказал Медведев.

«Участвовали наши лидеры сборной по теннису Медведев, Хачанов, [Андрей] Рублев и легенды “Зенита” [Андрей] Аршавин и [Александр] Кержаков. Плюс Малком, который восстанавливается от травмы. Он оказался потрясающим жонглером теннисного мяча, и именно он обеспечил победу команде. Хотя у теннисистов Рублев, надо сказать, классно чеканил футбольный мяч», — добавил Медведев.

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