Теннисисты и бывшие футболисты «Зенита» соревновались в конкурсах на «Газпром Арене»

Турнир Ассоциации
В нем примут участие входящие в первую десятку рейтинга АТР россиянин Карен Хачанов и финалист Открытого чемпионата США — 2019 Даниил Медведев.
«Прошло уникальное событие — сошлись звезды тенниса и футбола на футбольном поле. Было три конкурса, где ребята работали с футбольными мячами и теннисными. Всем было весело, а победили все же футболисты — 2:1», — сказал Медведев.
«Участвовали наши лидеры сборной по теннису Медведев, Хачанов, [Андрей] Рублев и легенды “Зенита” [Андрей] Аршавин и [Александр] Кержаков. Плюс Малком, который восстанавливается от травмы. Он оказался потрясающим жонглером теннисного мяча, и именно он обеспечил победу команде. Хотя у теннисистов Рублев, надо сказать, классно чеканил футбольный мяч», — добавил Медведев.