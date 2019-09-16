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17:52 (мск), источник: БЕЛТА

Ивашко и Герасимов вышли в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских теннисиста вышли в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге с призовым фондом $1,1 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня Илья Ивашко (135-й номер мирового рейтинга) уверенно переиграл в двух партиях итальянца Маттео Виолу (204) — 6:4, 6:2.

Егор Герасимов (119) встречался россиянином Романом Сафиуллиным (233) и победил в трехсетовом поединке — 7:5, 6:7 (4:7), 6:5.

Турнир в Санкт-Петербурге финиширует 22 сентября.

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