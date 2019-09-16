Определились соперники Рублёва и Донского на старте турнира в Санкт-Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Россиянин Андрей Рублёв, посеянный под пятым номером, начнёт соревнования с Ильёй Ивашко из Беларуси (Q). Его соотечественник Евгений Донской (WC) в первом круге встретится с итальянцем Маттео Виолой (LL). Другой россиянин Алексей Ватутин (Q) на старте турнира сыграет с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.

Чех Лукаш Росол (Q) в первом раунде сыграет с белорусом Егором Герасимовым (Q), Давид Джумхур из Боснии и Герцеговины (LL) — с сербом Янко Типсаревичем.