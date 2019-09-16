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17:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Определились соперники Рублёва и Донского на старте турнира в Санкт-Петербурге

Состоялось распределение победителей квалификации и лаки-лузеров по основной сетке мужского турнира ATP в Санкт-Петербурге.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянин Андрей Рублёв, посеянный под пятым номером, начнёт соревнования с Ильёй Ивашко из Беларуси (Q). Его соотечественник Евгений Донской (WC) в первом круге встретится с итальянцем Маттео Виолой (LL). Другой россиянин Алексей Ватутин (Q) на старте турнира сыграет с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.

Чех Лукаш Росол (Q) в первом раунде сыграет с белорусом Егором Герасимовым (Q), Давид Джумхур из Боснии и Герцеговины (LL) — с сербом Янко Типсаревичем.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 16 по 22 сентября. Действующим чемпионом соревнований является австриец Доминик Тим. В прошлогоднем финале он обыграл словака Мартина Клижана — 6:3, 6:1.

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