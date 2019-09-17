Серену назвали обезьяной в прямом эфире. Журналиста даже не уволили
Причина — финал US Open, который Серена проиграла.
Причина — финал US Open, который Серена проиграла.
Серена Уильямс в этом году избежала скандалов на US Open, и, видимо, в Румынии
«Серена Уильямс выглядит как те обезьяны в зоопарке с красными задницами. Если на них надеть штаны, они ничем не будут отличаться от Серены Уильямс на корте», — сказал 49-летний Банчу. В Национальном совете по борьбе с дискриминацией отреагировали на слова ведущего. Организация сочла его высказывания «проявлением расизма». Банчу был оштрафован на 8 тыс. леев, или $ 1,9 тыс. (около 122 тыс. рублей), сообщил сайт совета.
Реакция американки на это пока неизвестна. Сам Банчу не впервые позволяет себе сомнительные высказывания в эфире. Например, в 2014 году он сказал, что
Кстати, недавно слово «обезьяна» в отношении темнокожего спортсмена было использовано в российском футболе — и московский «Спартак» подал в суд на болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который назвал так бразильца Луиса Адриано, оставив соответствующую запись в «Твиттере». Сам Адриано, к слову, уже уехал играть на родину. А Малосолову грозят как минимум солидный штраф и общественные работы.
Можно вспомнить и скандал, в который несколько лет назад угодил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Осенью 2014 года в прямом эфире передачи «Вечерний Ургант» он, продолжая фразу Урганта, назвал сестёр Уильямс «братьями». Информация о специфическом юморе Тарпищева достаточно быстро распространилась в англоязычных СМИ, и тогдашний исполнительный директор женской теннисной ассоциации (WTA) Стэйси Аллистер объявила о его годичной дисквалификации и максимально возможном штрафе — $ 25 тыс.
Ту ситуацию Серена прокомментировала. «Заявление Тарпищева является расистским и сексистским одновременно. Эти слова звучат как издевательство. Считаю, что человек, имеющий такие широкие полномочия, не может допускать подобных комментариев, поэтому одобряю решение WТА и USTA наказать его», — сказала Уильямс. Кстати, слова Шамиля Анвяровича осудила и Мария Шарапова. Позже Серена сообщила, что она и Винус получили от Тарпищева письменные извинения. Интересно, заставят ли публично извиняться Банчу, проступок которого явно более весом, чем у Тарпищева.
Артем Тайманов