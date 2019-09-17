Серену назвали обезьяной в прямом эфире. Журналиста даже не уволили

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«Серена выглядит как обезьяны с красными задницами»

Серена Уильямс в этом году избежала скандалов на US Open, и, видимо, в Румынии кое-кто посчитал, что при таком раскладе скандал нужно раздуть самостоятельно. Это был ведущий общенационального канала Раду Банчу, который в своей ежедневной программе сравнил американскую теннисистку… с обезьяной. Напомним, что в финале Открытого чемпионата США Серена проиграла Бьянке Андрееску. 19-летняя девушка выступает за Канаду, но является этнической румынкой.

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«Серена Уильямс выглядит как те обезьяны в зоопарке с красными задницами. Если на них надеть штаны, они ничем не будут отличаться от Серены Уильямс на корте», — сказал 49-летний Банчу. В Национальном совете по борьбе с дискриминацией отреагировали на слова ведущего. Организация сочла его высказывания «проявлением расизма». Банчу был оштрафован на 8 тыс. леев, или $ 1,9 тыс. (около 122 тыс. рублей), сообщил сайт совета.

Банчу уже сравнивал бывшую советскую республику с цыганами

Реакция американки на это пока неизвестна. Сам Банчу не впервые позволяет себе сомнительные высказывания в эфире. Например, в 2014 году он сказал, что премьер-министр Республики Молдова «ни рыба, ни мясо», а само государство сравнил с просящими милостыню цыганами. Напомним, дело происходило в Румынии, которая довольно крепко связана с Молдавией. Тогда Раду тоже оштрафовали на несколько тысяч долларов. Однако то, что его до сих пор не уволили, с большой долей вероятности говорит либо о том, что его выходящие за грань дозволенного комментарии поднимают рейтинг канала достаточно, чтобы терпеть их, либо о том, что у него есть связи.

Кстати, недавно слово «обезьяна» в отношении темнокожего спортсмена было использовано в российском футболе — и московский «Спартак» подал в суд на болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который назвал так бразильца Луиса Адриано, оставив соответствующую запись в «Твиттере». Сам Адриано, к слову, уже уехал играть на родину. А Малосолову грозят как минимум солидный штраф и общественные работы.

Тарпищева за «братьев Уильямс» вынудили публично извиняться

Можно вспомнить и скандал, в который несколько лет назад угодил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Осенью 2014 года в прямом эфире передачи «Вечерний Ургант» он, продолжая фразу Урганта, назвал сестёр Уильямс «братьями». Информация о специфическом юморе Тарпищева достаточно быстро распространилась в англоязычных СМИ, и тогдашний исполнительный директор женской теннисной ассоциации (WTA) Стэйси Аллистер объявила о его годичной дисквалификации и максимально возможном штрафе — $ 25 тыс.

Ту ситуацию Серена прокомментировала. «Заявление Тарпищева является расистским и сексистским одновременно. Эти слова звучат как издевательство. Считаю, что человек, имеющий такие широкие полномочия, не может допускать подобных комментариев, поэтому одобряю решение WТА и USTA наказать его», — сказала Уильямс. Кстати, слова Шамиля Анвяровича осудила и Мария Шарапова. Позже Серена сообщила, что она и Винус получили от Тарпищева письменные извинения. Интересно, заставят ли публично извиняться Банчу, проступок которого явно более весом, чем у Тарпищева.