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17:46 (мск), источник: БЕЛТА

Егор Герасимов победил Лукаша Росола в 1/16 финала турнира в Санкт-Петербурге

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (119-й номер мирового рейтинга) вышел в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге с призовым фондом $1,1 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в поединке с чешским теннисистом Лукашем Росолом (145) белорус был сильнее в двух партиях — 7:5, 6:2. В матче за выход в четвертьфинал Герасимов встретится с французом Адрианом Маннарино (59).

Еще один белорусский теннисист Илья Ивашко (135) позже проведет встречу 1/16 финала против россиянина Андрея Рублева (38). На старте парного разряда белорус Андрей Василевский и американец Николас Монро сыграют с российским дуэтом Евгений Донской / Константин Кравчук.

На женском турнире в Гуанчжоу с призовым фондом $500 тыс. белоруска Лидия Морозова и сербка Александра Крунич сыграют с российско-казахстанским тандемом Натела Дзаламидзе / Елена Рыбакина. В 1/16 финала одиночного разряда Александра Крунич обыграла белоруску Александру Саснович — 6:4, 6:2.

Турнир в Гуанчжоу завершится 21 сентября, в Санкт-Петербурге — на день позже.

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