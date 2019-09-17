Егор Герасимов победил Лукаша Росола в 1/16 финала турнира в Санкт-Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в поединке с чешским теннисистом Лукашем Росолом (145) белорус был сильнее в двух партиях — 7:5, 6:2. В матче за выход в четвертьфинал Герасимов встретится с французом Адрианом Маннарино (59).

Еще один белорусский теннисист Илья Ивашко (135) позже проведет встречу 1/16 финала против россиянина Андрея Рублева (38). На старте парного разряда белорус Андрей Василевский и американец Николас Монро сыграют с российским дуэтом Евгений Донской / Константин Кравчук.

На женском турнире в Гуанчжоу с призовым фондом $500 тыс. белоруска Лидия Морозова и сербка Александра Крунич сыграют с российско-казахстанским тандемом Натела Дзаламидзе / Елена Рыбакина. В 1/16 финала одиночного разряда Александра Крунич обыграла белоруску Александру Саснович — 6:4, 6:2.