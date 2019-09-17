Илья Ивашко проиграл Андрею Рублеву в первом раунде турнира в Санкт-Петербурге

В сегодняшнем поединке первого круга с россиянином Андреем Рублевым (38) белорус выиграл первую партию 6:4, но затем проиграл два сета подряд — 0:6, 4:6.

Ранее еще один белорус Егор Герасимов (119) пробился в 1/8 финала, победив чешского теннисиста Лукаша Росола (145) — 7:5, 6:2. В матче за выход в четвертьфинал Егор Герасимов встретится с французом Адрианом Маннарино (59).