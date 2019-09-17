Илья Ивашко проиграл Андрею Рублеву в первом раунде турнира в Санкт-Петербурге
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (135-й номер рейтинга АТР) завершил выступление на турнире в
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (135-й номер рейтинга АТР) завершил выступление на турнире в
В сегодняшнем поединке первого круга с россиянином Андреем Рублевым (38) белорус выиграл первую партию 6:4, но затем проиграл два сета подряд — 0:6, 4:6.
Ранее еще один белорус Егор Герасимов (119) пробился в 1/8 финала, победив чешского теннисиста Лукаша Росола (145) — 7:5, 6:2. В матче за выход в четвертьфинал Егор Герасимов встретится с французом Адрианом Маннарино (59).