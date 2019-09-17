Текущие события
Футбол. Еврокубки
17.09
Наполи
Ливерпуль
20
Футбол. Еврокубки
17.09
Зальцбург
Генк
62
Футбол. Еврокубки
17.09
Боруссия Д
Барселона
00
Футбол. Еврокубки
17.09
Бенфика
РБ Лейпциг
12
Футбол. Еврокубки
17.09
Челси
Валенсия
01
Футбол. Еврокубки
17.09
Аякс
Лилль
30
Футбол. Еврокубки
17.09
Лион
Зенит
11
Футбол. Еврокубки
17.09
Интер
Славия Пр
11
Хоккей. КХЛ
17.09
ХК Динамо
Адмирал
42
Хоккей. КХЛ
17.09
Сочи
СКА
01
Хоккей. КХЛ
17.09
Торпедо
Нефтехимик
30
Хоккей. КХЛ
17.09
Автомобилист
Авангард
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
17.09
Салават Юлаев
Куньлунь
32
Хоккей. КХЛ
17.09
Барыс
Спартак
30
Все события
Фоторепортажи
16Победительница Серены: Бьянка Андрееску за пределами корта
23Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту, мама прятала лицо. Мамаев и Кокорин вышли на свободу: фото
17 сентября, источник: БЕЛТА

Илья Ивашко проиграл Андрею Рублеву в первом раунде турнира в Санкт-Петербурге

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (135-й номер рейтинга АТР) завершил выступление на турнире в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: gotennis.ru

В сегодняшнем поединке первого круга с россиянином Андреем Рублевым (38) белорус выиграл первую партию 6:4, но затем проиграл два сета подряд — 0:6, 4:6.

Ранее еще один белорус Егор Герасимов (119) пробился в 1/8 финала, победив чешского теннисиста Лукаша Росола (145) — 7:5, 6:2. В матче за выход в четвертьфинал Егор Герасимов встретится с французом Адрианом Маннарино (59).

 Известный актер похудел на 100 кг
Татьяну Навку не смогли отличить от собственной дочери
Ничья в Лионе — счастье для «Зенита»
«Спартак»: у Кононова три матча, Цорн контактирует с Венгером
Брат живьем: «Локо» стартует в ЛЧ без одного из Миранчуков
«Наполи» обыграл «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов
«Спартак» потерпел шестое поражение в восьми матчах КХЛ
Сергей Семак подвел итоги матча «Зенита» в Лиге чемпионов
Топ-10 недорогих кроссовок на замену брендам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь