Потапова уступила Линетте во втором раунде турнира в Сеуле
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россиянка Анастасия Потапова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Сеуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россиянка Анастасия Потапова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Сеуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Потапова во втором круге проиграла представительнице Польши Магде Линетте, посеянной под 4-м номером, со счетом 5:7, 6:7 (4:7). Матч продолжался 2 часа 18 минут.
Соперницей Линетте по четвертьфиналу может стать другая россиянка Маргарита Гаспарян, 7-й номер посева, которая во втором круге встретится с бельгийкой Кирстен Флипкенс.