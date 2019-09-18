Потапова уступила Линетте во втором раунде турнира в Сеуле

Потапова во втором круге проиграла представительнице Польши Магде Линетте, посеянной под 4-м номером, со счетом 5:7, 6:7 (4:7). Матч продолжался 2 часа 18 минут.

Соперницей Линетте по четвертьфиналу может стать другая россиянка Маргарита Гаспарян, 7-й номер посева, которая во втором круге встретится с бельгийкой Кирстен Флипкенс.