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12:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гаспарян не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Сеуле

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россиянка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Сеуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Гаспарян, получившая от организаторов седьмой номер посева, во втором раунде проиграла бельгийке Кирстен Флипкенс со счетом 3:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут.

Следующей соперницей Флипкенс станет полячка Магда Линетт (4-й номер посева), которая ранее выбила из турнира другую россиянку Анастасию Потапову.

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