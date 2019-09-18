Гаспарян не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Сеуле
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россиянка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Сеуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россиянка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Сеуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Гаспарян, получившая от организаторов седьмой номер посева, во втором раунде проиграла бельгийке Кирстен Флипкенс со счетом 3:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут.
Следующей соперницей Флипкенс станет полячка Магда Линетт (4-й номер посева), которая ранее выбила из турнира другую россиянку Анастасию Потапову.