Гаспарян не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Сеуле

Гаспарян не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Сеуле

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россиянка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Сеуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.