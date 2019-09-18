Свитолина и Халеп примут участие в «ВТБ Кубке Кремля»

Свитолина занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Халеп — шестое. Также из первой десятки рейтинга на турнире в Москве выступят чешка Петра Квитова (7) и представительница Нидерландов Кики Бертенс (8). Россию на соревнованиях представят Екатерина Александрова (39), Дарья Касаткина (40), Анастасия Павлюченкова (41) и другие теннисистки. Также организаторы ведут переговоры об участии в соревнованиях Марии Шараповой, о чем ТАСС заявил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.