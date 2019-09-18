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13:17 (мск), источник: ТАСС

Свитолина и Халеп примут участие в «ВТБ Кубке Кремля»

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Украинка Элина Свитолина и румынка Симона Халеп примут участие в теннисном турнире «ВТБ Кубок Кремля», который пройдет в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соревнований.

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Источник: Reuters

Свитолина занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Халеп — шестое. Также из первой десятки рейтинга на турнире в Москве выступят чешка Петра Квитова (7) и представительница Нидерландов Кики Бертенс (8). Россию на соревнованиях представят Екатерина Александрова (39), Дарья Касаткина (40), Анастасия Павлюченкова (41) и другие теннисистки. Также организаторы ведут переговоры об участии в соревнованиях Марии Шараповой, о чем ТАСС заявил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Турнир состоится в 30-й раз, в этом году матчи пройдут на арене крытого ледового дворца «Крылатское» в Москве с 12 по 20 октября.

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