Мария Шарапова считает своим домом США
Россиянка Мария Шарапова отметила, что считает США своим домом.
Россиянка Мария Шарапова отметила, что считает США своим домом.
Однако, по словам спортсменки, она ценит свои русские корни.
— Я переехала в США, когда мне было семь лет. Со мной был только отец, и у нас было 700 долларов, — цитирует Шарапову cntraveler.com. — Наше путешествие было очень ограничено, мы постоянно использовали общественный транспорт.
Когда мы приземлились в аэропорту Майами, то это был другой мир, другой язык, другая страна. Все было новым, все было захватывающим, а многое даже пугало. Первые несколько лет с моим отцом были, наверное, самыми трудными в жизни. Мама не могла к нам приехать
У меня до сих пор российский паспорт и американская зеленая карта. Поэтому мне часто приходится получать визы. Будь это шенгенская виза в Европу или китайская виза, которую нужно получать на несколько турниров в конце года. Поэтому я знаю, что это такое…
В целом я довольно быстро привыкла к образу жизни в Америке. Мне помогла моя профессия. Я переехала в США
В итоге здесь я живу и тренируюсь. С годами я приобрела друзей и встретила многих людей, и теперь считаю США своим домом. Тем не менее, многое из воспитания и культуры во мне имеет русские корни. Это я очень ценю.
Большая часть семьи живет в Сочи и на юге России, поэтому у меня очень тесные связи. Но, если говорить о месте, где я пустила корни, то это определенно США.