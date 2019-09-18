Ватутин проиграл Фучовичу в первом круге турнира в Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Российский теннисист Алексей Ватутин завершил выступление в одиночном разряде на турнире в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Российский теннисист Алексей Ватутин завершил выступление в одиночном разряде на турнире в
В матче первого круга Ватутин уступил венгру Мартону Фучовичу со счетом 5:7, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.
Во втором круге соревнований Фучович встретится с четвертым номером посева хорватом Борной Чоричем.