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18 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Ватутин проиграл Фучовичу в первом круге турнира в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Российский теннисист Алексей Ватутин завершил выступление в одиночном разряде на турнире в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого составляет почти 1,2 миллиона долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

В матче первого круга Ватутин уступил венгру Мартону Фучовичу со счетом 5:7, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

Во втором круге соревнований Фучович встретится с четвертым номером посева хорватом Борной Чоричем.

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