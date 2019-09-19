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15:24 (мск), источник: ТАСС

Сафина: Медведев успел восстановиться после США к турниру St. Petersburg Open

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев получил достаточно времени для восстановления после Открытого чемпионата США и не должен испытывать проблем с физическим состоянием на турнире St. Petersburg Open. Такое мнение ТАСС высказала бывшая теннисистка Динара Сафина.

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Источник: Reuters

Первый номер посева Медведев начнет турнир в Санкт-Петербурге со второго круга в четверг, его соперником станет россиянин Евгений Донской.

«После Америки Даня уже отдохнул, прилетел в Петербург и тренируется тут. Первый матч у него только в четверг. Времени для восстановления у него было более чем достаточно — 10−12 дней. Проблем в этом плане у него не должно быть», — сказала Сафина.

St. Petersburg Open проводится на кортах с покрытием «хард» с 1995 года. С 2015 года турнир относится к серии ATP 250. Прошлогодним победителем является австриец Доминик Тим. Соревнования завершатся 22 сентября, призовой фонд турнира составляет $1,18 млн.

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