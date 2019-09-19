Сафина: Медведев успел восстановиться после США к турниру St. Petersburg Open

Первый номер посева Медведев начнет турнир в
«После Америки Даня уже отдохнул, прилетел в Петербург и тренируется тут. Первый матч у него только в четверг. Времени для восстановления у него было более чем достаточно — 10−12 дней. Проблем в этом плане у него не должно быть», — сказала Сафина.
St. Petersburg Open проводится на кортах с покрытием «хард» с 1995 года. С 2015 года турнир относится к серии ATP 250. Прошлогодним победителем является австриец Доминик Тим. Соревнования завершатся 22 сентября, призовой фонд турнира составляет $1,18 млн.