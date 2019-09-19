Советская финалистка Уимблдона Ольга Морозова — о Данииле Медведеве, политике в спорте и жизни в Англии
Первая советская финалистка Уимблдона и тренер Ольга Морозова рассказывает про проблемы российского тенниса и свою жизнь в Англии.
Первая советская финалистка Уимблдона и тренер Ольга Морозова рассказывает про проблемы российского тенниса и свою жизнь в Англии.
Ольга Морозова — первая советская финалистка Уимблдонского турнира в одиночном разряде. До финала она дошла в 1974 году, но проиграла американке Криc Эверт. Позже уже с ней в паре Морозова выиграла «Ролан Гаррос».
В 90-е Морозова переехала в Англию и начала тренировать британских игроков. Среди них был, например, Энди Маррей.
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