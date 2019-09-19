Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу 30-летнего португальца. Спортсмены встречались во второй раз, ранее победу одержал Хачанов. В поединке четвертьфинала Соуза сыграет с шестым сеяным турнира представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным, оказавшимся сильнее боснийца Дамира Джумхура.

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Хачанов является победителем четырех турниров ATP, на турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019).

В рейтинге ATP 23-летний россиянин занимает девятое место.