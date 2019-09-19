Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу 30-летнего португальца. Спортсмены встречались во второй раз, ранее победу одержал Хачанов. В поединке четвертьфинала Соуза сыграет с шестым сеяным турнира представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным, оказавшимся сильнее боснийца Дамира Джумхура.
В рейтинге ATP 23-летний россиянин занимает девятое место.
St. Petersburg Open проводится с 1995 года, с 2015 года турнир относится к категории ATP 250. Прошлогодним победителем является австриец Доминик Тим. Соревнования завершатся 22 сентября. Призовой фонд в этом году составляет $1,18 млн.