Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу 23-летнего Медведева, посеянного на турнире под первым номером. Спортсмены встречались во второй раз, ранее победу также одержал Медведев. В поединке четвертьфинала Медведев сыграет с победителем матча между пятым сеяным россиянином Андреем Рублевым и Ричардасом Беранкисом из Литвы.

Медведев пять раз побеждал на турнирах ATP, в нынешнем сезоне он выиграл турнир в Болгарии и «Мастерс» в американском Цинциннати, а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.