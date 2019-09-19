Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу 23-летнего Медведева, посеянного на турнире под первым номером. Спортсмены встречались во второй раз, ранее победу также одержал Медведев. В поединке четвертьфинала Медведев сыграет с победителем матча между пятым сеяным россиянином Андреем Рублевым и Ричардасом Беранкисом из Литвы.
St. Petersburg Open проводится с 1995 года, с 2015 года турнир относится к категории ATP 250. Прошлогодним победителем является австриец Доминик Тим. Соревнования завершатся 22 сентября. Призовой фонд в этом году составляет $1,18 млн.