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15:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чорич вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Хорватский теннисист Борна Чорич вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.

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Источник: Reuters

В матче ¼ финала Чорич (4-й номер посева) обыграл норвежца Каспера Рууда (8) со счетом 3:6, 7:5, 6:3. Встреча продолжалась чуть более двух часов.

За выход в финал турнира Чорич поспорит с победителем матча между португальцем Жуаном Соузой и представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным (6).

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