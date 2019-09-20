Чорич вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Хорватский теннисист Борна Чорич вышел в полуфинал турнира в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Хорватский теннисист Борна Чорич вышел в полуфинал турнира в
В матче ¼ финала Чорич (4-й номер посева) обыграл норвежца Каспера Рууда (8) со счетом 3:6, 7:5, 6:3. Встреча продолжалась чуть более двух часов.
За выход в финал турнира Чорич поспорит с победителем матча между португальцем Жуаном Соузой и представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным (6).