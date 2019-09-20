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16:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Блинкова проиграла Кенин в полуфинале турнира в Гуанчжоу

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова не смогла пробиться в финал теннисного турнира в Гуанчжоу (Китай), призовой фонд которого превышает 425 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Блинкова в полуфинальном матче уступила представительнице США Софии Кенин, посеянной под третьим номером, со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 1:6. Встреча длилась 2 часа 21 минуту.

В финале американка сыграет с австралийкой Самантой Стосур, получившей от организаторов wild card.

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