Блинкова проиграла Кенин в полуфинале турнира в Гуанчжоу

Блинкова проиграла Кенин в полуфинале турнира в Гуанчжоу

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова не смогла пробиться в финал теннисного турнира в Гуанчжоу (Китай), призовой фонд которого превышает 425 тысяч долларов.