Российская теннисистка Хромачева дисквалифицирована на месяц за коррупционные действия

Заседание по делу проходило 9 сентября в Лондоне. 24-летняя россиянка была признана виновной в том, что в марте нынешнего года предложила другой спортсменке занять свое место в первом раунде квалификации в обмен на денежную сумму, которую она бы могла получить, если бы играла на турнире. Расследование дела вел канадец Ричард Макларен.