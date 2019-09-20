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20 сентября, источник: ТАСС

Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге на кортах с покрытием «хард».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу 23-летнего Медведева, посеянного на турнире под первым номером. Рублев был посеян пятым.

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Спортсмены встречались во второй раз, ранее победу также одержал Медведев. В полуфинале в субботу Медведев сыграет с белорусским теннисистом Егором Герасимовым, который пробился в основную сетку через квалификацию.

Медведев пять раз побеждал на турнирах ATP, в нынешнем сезоне он выиграл турнир в Болгарии и «Мастерс» в американском Цинциннати, а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

21-летний Рублев один раз побеждал на турнирах серии ATP, лучшим его результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году. В рейтинге ATP Рублев занимает 38-е место.

St. Petersburg Open проводится с 1995 года, с 2015 года турнир относится к категории ATP 250. Соревнования завершатся 22 сентября. Призовой фонд в этом году составляет $1,18 млн.

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