Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу 23-летнего Медведева, посеянного на турнире под первым номером. Рублев был посеян пятым.

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Спортсмены встречались во второй раз, ранее победу также одержал Медведев. В полуфинале в субботу Медведев сыграет с белорусским теннисистом Егором Герасимовым, который пробился в основную сетку через квалификацию.

Медведев пять раз побеждал на турнирах ATP, в нынешнем сезоне он выиграл турнир в Болгарии и «Мастерс» в американском Цинциннати, а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

21-летний Рублев один раз побеждал на турнирах серии ATP, лучшим его результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году. В рейтинге ATP Рублев занимает 38-е место.