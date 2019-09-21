Даниил Медведев: Карпин, кажется, клевый

После победы над Андреем Рублевым в четвертьфинале турнира в
— У вас был очень трудный матч. Может быть, неидеальный с точки зрения игры. Какие победы доставляют вам больше удовольствия — когда приходится преодолевать себя или когда все получается легко и красиво?
— Честно говоря, когда все получается. Таких матчей и таких турниров не так много. И как раз очень важно в моменты, когда есть
— Андрей Рублев сказал, что особо не готовил план на игру против вас, потому что и так знает, что вы играете неудобно для многих игроков. Как вы считаете, найдет ли
— Насчет Андрея я не знаю, если он говорит так, значит, это правда. В начале матча он повел в счете. Он немного неожиданно для меня, играл медленнее, чем обычно. Не знаю, было это заготовлено заранее или нет. Он и резал коротко, я особо не был готов к этому, потому что это не его стиль игры. Но быстро приспособился, и это круто.
А про противоядие… Считаю, что два матча с Надалем показывают, что я могу приспосабливаться даже к самым великим соперникам. В первом матче я смог выиграть всего три гейма — не самый лучший результат. Во втором я тоже проигрывал, но сумел перевести матч в пять сетов. Это самое главное. Единственное, что я могу сказать: если
— Кто для вас самый неудобный соперник?
— На самом деле, много таких. У Чорича я выиграл один раз, а проиграл три. У Пуйя смог впервые выиграть только в этом году. Но я тоже стараюсь против них искать
— В целом питерская публика вполне корректная, но в
— Совершенно верно. Но там было не слышно, ни что я ему говорил, ни что он мне. А я ведь весь в матче, в адреналине. А он действительно вел себя, как на футболе, на каждый мяч мне
— Используете ли вы при подготовке к матчам статистику? Насколько подробно вы все изучаете? Или этим больше тренер занимается?
— Изначально вдвоем. Я люблю тактику, люблю думать, за счет чего можно переиграть соперника. Наверное, тяжело играть в первый раз с
— Сегодня в Женеве стартовал Кубок Лэйвера. Приглашали ли вас туда?
— Этим больше агент занимается, поэтому я не уверен, было приглашение или нет. В любом случае, я всегда говорил, что
— Футбольный клуб «Ростов» призвал вас не «переобуваться» и пригласил на свой стадион вместе с папой, обещал адаптировать арену под ваш любимый вид спорта.
— Я утром видел это приглашение. Если честно, так мало свободного времени в этом сезоне — со всеми результатами, что я показываю, со всеми турнирами, которые предстоят. По крайней мере про этот год скажу, что никак не смогу, как бы ни хотел. Это приятно. Я люблю футбол. Не так часто бывал на матчах вживую. Это всегда крутая атмосфера. И в любом случае скажу, что папа готов в любое время, в любую секунду и на любой матч. (Улыбается.).
Папа с детства болеет за «Ростов», — добавил 23-летний москвич, который живет с семьей в
— Валерий Карпин — клевый?
— Мне кажется, да. Я его в жизни не видел, могу судить по интервью, видео. По тому, что видел по телевизору. Мне кажется, очень клевый.
— Ваши мама и папа играют в теннис хотя бы на любительском уровне?
— Нет. Вообще. Совершенно не играют.
— Ваш тренер говорит, что вы прогрессируете в изучении французского языка. В какой степени вы им овладели? Понимаете ли вы французский юмор, шутки?
— Он меня как раз все время пытается учить шуткам и непонятным редким фразам. Я, в принципе, говорю свободно, понимаю все. Единственное, что могут быть проблемы с временами, с грамматикой, что естественно, когда говоришь на неродном языке. Фильмы на французском языке я, если честно, ни разу не смотрел, но я думаю, что я бы все понял.
— А с французской публикой, как с
— Я бы, наверное, смог. Но мне было бы тяжелее. Когда нервничаешь, а я нервничал не потому, что
— Что говорил вам тренер после того матча на US Open?
— Мы обычно не разговариваем о поведении, если оно не мешает игре на корте, а в том конкретном матче проблемы с поведением были секундным делом, а не так, как у меня иногда бывает, чтобы я на протяжении продолжительного времени ругался с публикой.
— Многие ведущие игроки — Федерер, Маррэй — приглашают к себе в команду легенд прошлого. Были ли у вас
— Могу сказать, что в свою команду я беру людей, которые подходят мне по характеру. Мы с ними должны быть друзьями. Может быть, не близкими, потому что это могут быть люди намного старше, но это должны быть люди моего типа мышления, которые понимают, как я работаю, а я принимаю то, как они себя ведут. С этой точки зрения, сотрудничество с Игорем Андреевым, может быть, не легендарным, но очень крутым игроком, которого я привлек для помощи на грунте, считаю, хорошо сработало. И сюда мой французский тренер приехать не смог, и я пригласил Игоря, чтобы он снова мне помог, пока все, опять же, складывается хорошо.
А если назвать
— В полуфинале вашим соперником станет Егор Герасимов, хотя многие ожидали, что это будет итальянец Маттео Берреттини. Что вы знаете о белорусе?
— Мы играли с ним два раза. Как раз в этом же месяцев в прошлом году, на Кубке Дэвиса перед St. Petersburg Open и в Токио, на турнире который я в итоге выиграл. Егор