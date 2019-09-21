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09:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Даниил Медведев: Карпин, кажется, клевый

Пресс-конференция Даниила Медведева после победы в четвертьфинале St. Petersburg Open.

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Источник: Спорт-Экспресс

После победы над Андреем Рублевым в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге (6:4, 7:5) Даниил Медведев назвал неудобных соперников, ответил на приглашение футбольного клуба «Ростов» и рассказал об успехах в изучении французского языка.

— У вас был очень трудный матч. Может быть, неидеальный с точки зрения игры. Какие победы доставляют вам больше удовольствия — когда приходится преодолевать себя или когда все получается легко и красиво?

— Честно говоря, когда все получается. Таких матчей и таких турниров не так много. И как раз очень важно в моменты, когда есть какие-то ошибки, которые не хотел совершать, подача идет не так, как хотел, уметь выигрывать такие матчи. Это тяжело. Можно просто решить: да, я сегодня играю плохо, и проиграть. Матч был, я считаю, волнами с обеих сторон. Были моменты, когда игра была сумасшедшего уровня. Были у обоих небольшие провалы. Рад победить в таком матче.

— Андрей Рублев сказал, что особо не готовил план на игру против вас, потому что и так знает, что вы играете неудобно для многих игроков. Как вы считаете, найдет ли кто-то противоядие против вашей игры и найдете ли вы противоядие против противоядия?

— Насчет Андрея я не знаю, если он говорит так, значит, это правда. В начале матча он повел в счете. Он немного неожиданно для меня, играл медленнее, чем обычно. Не знаю, было это заготовлено заранее или нет. Он и резал коротко, я особо не был готов к этому, потому что это не его стиль игры. Но быстро приспособился, и это круто.

А про противоядие… Считаю, что два матча с Надалем показывают, что я могу приспосабливаться даже к самым великим соперникам. В первом матче я смог выиграть всего три гейма — не самый лучший результат. Во втором я тоже проигрывал, но сумел перевести матч в пять сетов. Это самое главное. Единственное, что я могу сказать: если кто-то играет неудобно для меня, я в любом случае буду пытаться сделать что-то с этим. Иногда будет не получаться, но часто будет и получаться.

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— Кто для вас самый неудобный соперник?

— На самом деле, много таких. У Чорича я выиграл один раз, а проиграл три. У Пуйя смог впервые выиграть только в этом году. Но я тоже стараюсь против них искать какие-то приемы. Как раз в последнем матче против француза я полностью поменял свою тактику и смог, наконец, победить.

— В целом питерская публика вполне корректная, но в какой-то момент мужчина в первом ряду болел совсем уж по-футбольному. Вы обменялись с ним репликами.

— Совершенно верно. Но там было не слышно, ни что я ему говорил, ни что он мне. А я ведь весь в матче, в адреналине. А он действительно вел себя, как на футболе, на каждый мяч мне что-то говорил. Поэтому я, так сказать, «выбесился». После матча уже успокоился. Так бывает, и с этим надо играть и не обращать внимания. Но могу сказать, что мне многие друзья написали, что он болел действительно некорректно.

Люблю выбирать тактику и думать, как обыграть соперника

— Используете ли вы при подготовке к матчам статистику? Насколько подробно вы все изучаете? Или этим больше тренер занимается?

— Изначально вдвоем. Я люблю тактику, люблю думать, за счет чего можно переиграть соперника. Наверное, тяжело играть в первый раз с кем-то, потому что по телевизору я не могу увидеть всех вещей, которые я вижу на корте, играя против этого человека. Я всегда говорил, что мне очень важен опыт. Тренер тоже часто смотрит соперников — по телевизору или вживую, старается что-то подметить. У любого соперника из топ-100 слабых мест очень мало, и чтобы их выявить, нужно постараться. Нет человека, который не мог бы играть слева. Но если послать ему мяч туда 20 раз подряд, он, может, и ошибется. Но это, опять же, нужно найти.

— Сегодня в Женеве стартовал Кубок Лэйвера. Приглашали ли вас туда?

— Этим больше агент занимается, поэтому я не уверен, было приглашение или нет. В любом случае, я всегда говорил, что Санкт-Петербург — один из моих самых любимых турниров в году. Здесь я дома. Я был рад приехать сюда и точно ни о чем не жалею. Вот и все.

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Папа всегда готов приехать в Ростов

— Футбольный клуб «Ростов» призвал вас не «переобуваться» и пригласил на свой стадион вместе с папой, обещал адаптировать арену под ваш любимый вид спорта.

— Я утром видел это приглашение. Если честно, так мало свободного времени в этом сезоне — со всеми результатами, что я показываю, со всеми турнирами, которые предстоят. По крайней мере про этот год скажу, что никак не смогу, как бы ни хотел. Это приятно. Я люблю футбол. Не так часто бывал на матчах вживую. Это всегда крутая атмосфера. И в любом случае скажу, что папа готов в любое время, в любую секунду и на любой матч. (Улыбается.).

Папа с детства болеет за «Ростов», — добавил 23-летний москвич, который живет с семьей в Монте-Карло. — Почему я и симпатизировал этому клубу — больше смотрел европейский футбол и решил: ладно, буду вместе с папой поддерживать «Ростов». Если идет его матч по телевизору, могу посмотреть. Но не могу сказать, что как-то очень сильно горю, если он проигрывает. А вот папа действительно болеет. Как говорю, с детства — так что тут без вариантов.

— Валерий Карпин — клевый?

— Мне кажется, да. Я его в жизни не видел, могу судить по интервью, видео. По тому, что видел по телевизору. Мне кажется, очень клевый.

— Ваши мама и папа играют в теннис хотя бы на любительском уровне?

— Нет. Вообще. Совершенно не играют.

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По-французски все понимаю

— Ваш тренер говорит, что вы прогрессируете в изучении французского языка. В какой степени вы им овладели? Понимаете ли вы французский юмор, шутки?

— Он меня как раз все время пытается учить шуткам и непонятным редким фразам. Я, в принципе, говорю свободно, понимаю все. Единственное, что могут быть проблемы с временами, с грамматикой, что естественно, когда говоришь на неродном языке. Фильмы на французском языке я, если честно, ни разу не смотрел, но я думаю, что я бы все понял.

— А с французской публикой, как с нью-йоркской, по-французски смогли бы пообщаться?

— Я бы, наверное, смог. Но мне было бы тяжелее. Когда нервничаешь, а я нервничал не потому, что чего-то боялся, а потому что после победы в таком матче руки дрожат, адреналин прет, тяжелее разговаривать на неродном языке. На английском у меня все-таки больше уверенности и практики. Я мог бы начать запинаться, но посыл бы донес.

— Что говорил вам тренер после того матча на US Open?

— Мы обычно не разговариваем о поведении, если оно не мешает игре на корте, а в том конкретном матче проблемы с поведением были секундным делом, а не так, как у меня иногда бывает, чтобы я на протяжении продолжительного времени ругался с публикой.

— Многие ведущие игроки — Федерер, Маррэй — приглашают к себе в команду легенд прошлого. Были ли у вас когда-то такие мысли?

— Могу сказать, что в свою команду я беру людей, которые подходят мне по характеру. Мы с ними должны быть друзьями. Может быть, не близкими, потому что это могут быть люди намного старше, но это должны быть люди моего типа мышления, которые понимают, как я работаю, а я принимаю то, как они себя ведут. С этой точки зрения, сотрудничество с Игорем Андреевым, может быть, не легендарным, но очень крутым игроком, которого я привлек для помощи на грунте, считаю, хорошо сработало. И сюда мой французский тренер приехать не смог, и я пригласил Игоря, чтобы он снова мне помог, пока все, опять же, складывается хорошо.

А если назвать кого-то с кем бы я мечтал поработать… Слишком тяжелый вопрос, слишком большой выбор — Сампрас, Агасси, Сафин. Действительно не выбрать. Но для того, чтобы это произошло, я должен быть уверен в человеке и в том, что он мне подойдет.

— В полуфинале вашим соперником станет Егор Герасимов, хотя многие ожидали, что это будет итальянец Маттео Берреттини. Что вы знаете о белорусе?

— Мы играли с ним два раза. Как раз в этом же месяцев в прошлом году, на Кубке Дэвиса перед St. Petersburg Open и в Токио, на турнире который я в итоге выиграл. Егор почему-то набирает сумасшедшую форму к осени. В тех двух матчах я обыграл его с огромным трудом и для себя не понимал, почему он не входит в сотку или в топ-50. Если я правильно понял, после этого турнира он впервые войдет в первую сотню, и я очень рад за него. Он очень добрый, хороший парень, мы с ним, можно сказать, дружим. Я ожидаю очень тяжелого матча и должен быть сконцентрирован, показывать хороший теннис. Надеюсь, что смогу победить.

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