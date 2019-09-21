Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Осаке, где сыграет с Кербер
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу в четвертьфинальном матче соревнований категории Premier в Осаке (Япония).
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу в четвертьфинальном матче соревнований категории Premier в Осаке (Япония).
В двух партиях она обыграла представительницу Японии Мисаки Дои — 6:2, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. На счету Павлюченковой 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных
За выход в финал престижных соревнований россиянка поспорит с представительницей Германии Анжелик Кербер.
Действующей чемпионкой соревнований в Осаке является чешка Каролина Плишкова. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее японки Наоми Осаки — 6:4, 6:4.