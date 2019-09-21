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11:48 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-первая ракетка мира после трех поражений подряд смогла впервые в карьере обыграть Путинцеву

Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева не смогла пробиться в полуфинал турнира в Осаке (Япония), призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

В четвертьфинале ее соперницей стала хозяйка корта Наоми Осака, которая является первой ракеткой турнира. В итоге она за 1 час 46 минут победила Путинцеву со счетом 6:4, 6:4.

Счет личных встреч теннисисток — 3−1 в пользу представительницы Казахстана. До этого казахстанка одержала три победы подряд, причем Путинцева смогла обыграть Осаку, когда она была первой ракеткой мира.

Стоит отметить, что 24-летняя Путинцева занимает 36-е место в рейтинге WTA, а 21-летняя Осака является четвертой ракеткой мира.

В полуфинале соперницей японки будет бельгийка Элизе Мертенс (девятая сеяная).

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