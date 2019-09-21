Кузнецова и Кудерметова пробились в основную сетку турнира в Ухане

Кузнецова и Кудерметова пробились в основную сетку турнира в Ухане

Две российские теннисистки присоединились к Дарье Касаткиной, Екатерине Александровой и Анастасии Павлюченковой в списке участниц соревнований категории Premier в Ухане (Китай).