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17:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Мария Шарапова показала интерьеры своего дома в Америке на берегу океана

И теперь не стесняется показать все, что есть внутри. Даже видео сняла.

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17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Мария Шарапова провела экскурсию по своему дому в Лос-Анджелесе, на берегу Тихого океана. Россиянка призналась, что давно мечтала построить дом на берегу моря в японском стиле. Вход осуществляется через небольшой дворик с сосной и фонтаном. Основное пространство дома имеет высокий прозрачный потолок, дающий много света и визуально увеличивающий пространство.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мария отметила, что стены сделаны из бетона, в связи с чем строительство растянулось почти на три года. При этом она решила не перевозить все картины из старого дома в новый, поскольку посчитала бетон сам по себе произведением искусства. При этом у неё есть кресло из 1960-х и японская дверь, служащая столешницей. Снаружи, рядом с кухней, расположены бассейн и небольшой газон. А в подвале находятся две дорожки для боулинга, рядом с которыми висят приобретённые Шараповой в нулевые годы картины.

Деталями дизайна дома Шарапова занималась сама. Конечно, над ним работали профессиональные архитекторы и дизайнеры, но окончательные решения по всем вопросам утверждала Шарапова, так что дом и всё пространство в нём выглядят именно так, как хотела россиянка. Мария отмечает, что вдохновлялась японской архитектурой и эстетикой минимализма, и что ей всегда нравилось отсутствие лишних вещей.

Артём Тайманов

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