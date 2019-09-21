Даниил Медведев сыграет с Чоричем в финале теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу 23-летнего Медведева, посеянного на турнире под первым номером.

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Спортсмены встречались во второй раз, ранее победу также одержал Медведев. В финале, который пройдет в воскресенье, Медведев сыграет с хорватским теннисистом Борной Чоричем, посеянным на турнире под четвертым номером.

Медведев пять раз побеждал на турнирах ATP, в нынешнем сезоне он выиграл турнир в Болгарии и «Мастерс» в американском Цинциннати, а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.