Павлюченкова проиграла Осаке в финале турнира WTA в Японии

Источник: РИА "Новости"

В финале 28-летняя Павлюченкова уступила 21-летней японке Наоми Осаке со счетом 2:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 10 минут.

Россиянка впервые с мая 2018 года пробилась в финал турнира WTA. Кроме того, в предыдущий раз Павлюченкова проигрывала в финалах именно на турнире в Японии в 2017 году, который проходил тогда в Токио, россиянка уступила титул датчанке Каролин Возняцки.

Осака в третий раз играла в финале данного турнира. Ранее в решающих матчах она проигрывала Возняцки (2016 год) и чешке Каролине Плишковой в прошлом году.

Японка занимает четвертое место в рейтинге WTA, Павлюченкова — 41-е. По итогам турнира Павлюченкова заработала 305 рейтинговых очков и поднимется на 36-ю строчку в обновленной версии, которая будет опубликована в понедельник, она опередит Екатерину Александрову (39-е место) и станет первой ракеткой России в женском одиночном разряде. Осака завоевала четвертый титул в карьере, две победы из четырех она одержала на турнирах серии Большого шлема, выиграв Открытый чемпионат США — 2018 и Открытый чемпионат Австралии — 2019.