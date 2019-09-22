Соболенко: Весь год говорила Турсунову: «Ты во всём виноват». Теперь всё поняла

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«Я просто поняла, что весь год говорила Дмитрию: «Ты во всём виноват». Но когда осталась одна… Поняла, что дело не в нём, а в том, что я сосредоточилась не на игре, а на посторонних вещах.

И когда осталась одна на корте, я не могла ни на чём сосредоточиться, потому что со мной никого не было рядом. Мне казалось неважным всё, что происходит. Я была больна, утомлена после перелёта, но все же нашла в себе силы бороться, играть в теннис.