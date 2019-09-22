Даниил Медведев выиграл турнир ATP в Санкт-Петербурге

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу 23-летнего Медведева, посеянного на турнире под первым номером.

Спортсмены встречались в шестой раз, Медведев одержал вторую победу. Чоричу 22 года, он занимает 15-е место в рейтинге ATP, на турнире был посеян под четвертым номером.

Медведев одержал шестую победу на турнирах ATP, в нынешнем сезоне он выиграл турнир в Софии и «Мастерс» в Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Медведев — пятый действующий теннисист, которому удалось дойти до финала на пяти турнирах ATP подряд, ранее подобного достижения добивались серб Новак Джокович, Надаль, швейцарец Роджер Федерер и британец Энди Маррей.