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18:22 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев выиграл турнир ATP в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл хорвата Борну Чорича в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге на кортах с покрытием «хард».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу 23-летнего Медведева, посеянного на турнире под первым номером.

Спортсмены встречались в шестой раз, Медведев одержал вторую победу. Чоричу 22 года, он занимает 15-е место в рейтинге ATP, на турнире был посеян под четвертым номером.

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Медведев одержал шестую победу на турнирах ATP, в нынешнем сезоне он выиграл турнир в Софии и «Мастерс» в Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Медведев — пятый действующий теннисист, которому удалось дойти до финала на пяти турнирах ATP подряд, ранее подобного достижения добивались серб Новак Джокович, Надаль, швейцарец Роджер Федерер и британец Энди Маррей.

St. Petersburg Open проводится с 1995 года, с 2015 года турнир относится к категории ATP 250 (победитель получает 250 рейтинговых очков). В прошлом году победу в мужском одиночном разряде одержал австриец Доминик Тим. Призовой фонд в этом году составил $1,18 млн, Медведев получит $203,4 тыс.

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