Даниил Медведев сохранил четвертое место в рейтинге ATP
ТАСС, 23 сентября. Россиянин Даниил Медведев, в воскресенье выигравший турнир в
ТАСС, 23 сентября. Россиянин Даниил Медведев, в воскресенье выигравший турнир в
В финале St. Petersburg Open (призовой фонд — $1,18 млн) россиянин победил хорвата Борну Чорича со счетом 6:3, 6:1. Медведев одержал шестую победу на турнирах ATP, в нынешнем сезоне он ранее выиграл турнир в Софии и «Мастерс» в Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.
Ранее Медведев гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября, в нем примут участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона. Призовой фонд турнира составит $8,5 млн. Действующим победителем является немец Александр Зверев.
Россиянин Карен Хачанов, выбывший на турнире в Петербурге в 1/8 финала, остался на девятой позиции. Андрей Рублев, которого Медведев победил в ¼ финала, поднялся на две позиции и занимает 36-е место.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло — лидирует серб Новак Джокович, второе место занимает Надаль, третье — швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг АТР от 23 сентября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9865 очков;.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225;.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130;.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5305;.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4415;.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4095;.
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3420;.
8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 3330;.
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2810;.
10 (10). Роберрто
36 (38). Андрей Рублев (Россия) — 1261.