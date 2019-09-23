Даниил Медведев сохранил четвертое место в рейтинге ATP

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В финале St. Petersburg Open (призовой фонд — $1,18 млн) россиянин победил хорвата Борну Чорича со счетом 6:3, 6:1. Медведев одержал шестую победу на турнирах ATP, в нынешнем сезоне он ранее выиграл турнир в Софии и «Мастерс» в Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

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Ранее Медведев гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября, в нем примут участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона. Призовой фонд турнира составит $8,5 млн. Действующим победителем является немец Александр Зверев.

Россиянин Карен Хачанов, выбывший на турнире в Петербурге в 1/8 финала, остался на девятой позиции. Андрей Рублев, которого Медведев победил в ¼ финала, поднялся на две позиции и занимает 36-е место.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло — лидирует серб Новак Джокович, второе место занимает Надаль, третье — швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг АТР от 23 сентября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9865 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225;.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130;.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5305;.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4415;.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4095;.

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3420;.

8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 3330;.

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2810;.

10 (10). Роберрто Баутиста-Агут (Испания) — 2530…