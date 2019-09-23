Даниил Медведев: Хочу играть в финальном турнире Кубка Дэвиса

Первый российский теннисист со времен Марата Сафина, который сумел выйти в финал турнира серии Большого шлема, Даниил Медведев, в воскресенье сыграл в пятом подряд финале и выиграл третий турнир в сезоне — в Санкт-Петербурге. В 27 последних матчах он победил 24 раза. В эксклюзивном интервью ТАСС 23-летний спортсмен рассказал о спортивных целях и задачах на остаток сезона, вспомнил о детстве и поведал о своих увлечениях.

— Поздравляю с победой в Санкт-Петербурге. Вы набрали потрясающую форму — какие у вас цели в конце сезона?

— Цель у меня одна — выигрывать все матчи, в которых играю. Конечно, это невозможно, но я к этому стремлюсь. В Санкт-Петербурге все получилось — четыре из четырех. Хотя у меня были вопросы к самому себе — смогу ли я остаться на уровне, показанном в Америке. Получилось. Доказал и скептикам, и себе.

— Для российских любителей тенниса основной вопрос — сыграете ли вы за сборную в финальном турнире Кубка Дэвиса?

— Я хочу играть в финальном турнире Кубка Дэвиса, хочу помочь сборной. Но вот смогу или нет — решит мое тело. Это будет же ноябрь, конец сезона, — посмотрим, как буду себя чувствовать. Новый формат — это интересно. А за сборную России я хочу играть всегда. Смогу ли я — будет ясно только в конце сезона.

В ноябре же будет еще итоговый турнир в Лондоне — не параллельно, конечно, но будет сложно. Если бы параллельно шел, я бы в Кубке Дэвиса не участвовал.

— Можно сказать, что сборная России, которая еще недавно пребывала в определенном кризисе, теперь стала фаворитом Кубка Дэвиса?

— Считаю, что да. Хотя об этом надо спрашивать экспертов, журналистов. Но если говорить про нашу нынешнюю команду, то мы с Кареном [Хачановым] входим в десятку. Сейчас только две нации, у которых два теннисиста в топ-10, — мы и Испания…

— И сборные России и Испании попали в одну группу…

— Да, это интересно. Как раз и мы, и они — одни из главных фаворитов Кубка Дэвиса. Посмотрим.

— Кубок АТР появился в самом начале сезона. Как вам эта идея?

— Это действительно крутая идея. Действительно, в начале сезона вместо первых трех турниров оставили один. Он похож на Кубок Дэвиса, но формат другой. Прикольно, что мы поедем в Перт (Австралия — прим. ТАСС). Там будет всего три команды, а не 32 человека, как обычно. Попробуем попасть в Сидней. Я думаю, будет интересно.

— Вы всегда отвечаете очень правильно, словно у вас суфлер в ухе. Учились этому?

— Не знаю, талант это или обучение, но я так общаюсь, и делаю это с удовольствием. Люблю давать интервью, пресс-конференции и не чувствую совсем никакой скованности. Не нервничаю, ответы не готовлю и никак особенно не настраиваюсь. Просто прихожу и говорю о том, что думаю. А всем вроде нравится.

— Кем вы хотели стать в детстве? Не теннисистом же?

— Если быть очень честным, то с детства меня очень привлекали пилоты самолетов. Не знаю почему, но это так. Сейчас же я бы с удовольствием попробовал свои силы в гонках, но это надо начинать с картинга, лет с шести. Думаю, уже поздновато для меня. Шансов никаких нет.

— Какие сейчас у вас увлечения помимо спорта?

— Люблю киберспорт. Играю в PlayStation. Раньше играл в ФИФУ, но перестал. Потому что стал играть хуже, а это стало меня жутко бесить. Сейчас играю с друзьями в Rainbow Six — это стрелялка.

— Когда играете в PlayStation, нервничаете, можете джойстик расколотить о стену?

— Вот когда играл в ФИФУ, то нервничал действительно очень сильно. В стрелялках я нервничаю меньше намного — не знаю почему. Вспышки гнева бывают, но они очень редкие.

— Какая у вас любимая музыка?

— Я слушаю вообще все. Больше поп-радиостанции. Или же «шазамлю», что понравилось.

— Что «зашазамили» последним?

— Может быть, кому-то это не понравится, но последний альбом Эда Ширана. Как он там называется, «Коллаборация»? («No.6 Collaborations Project» — прим. ТАСС). Оттуда мне некоторые песни нравятся нереально. Хотя я не какой-то фанат Ширана, но на том альбоме мне нравятся почти все.

— Правда, что вы закончили математическую школу?

— Нет, я учился там с седьмого по девятый класс. Было тяжело, но очень интересно.

— Площадь круга помните чему равна?

— πr2? (Смеется).

— Да!

— Здорово. Но вообще, я ничего не помню из этого уже.

— Какая у вас любимая еда?

— Люблю покушать. Кушаю все. Особенно люблю десерты.

— Последний, но самый важный вопрос: Мария Шарапова или Серена Уильямс?

— Скажем так: Мария Шарапова русская — я за своих. Поэтому Шарапова.