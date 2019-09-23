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10:59 (мск), источник: БЕЛТА

Егор Герасимов впервые в карьере вошел в топ-100 рейтинга ATP

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов впервые в карьере поднялся в первую сотню мирового рейтинга, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе 26-летний Егор Герасимов занимал 119-е место, а после выхода в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге переместился на 21 строку вверх и теперь находится на 98-й позиции, имея в своем активе 565 очков.

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В топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) изменений не произошло:

1. Новак Джокович (Сербия) — 9865 очков,

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9225,

3. Роджер Федерер (Швейцария) — 7130,

4. Даниил Медведев (Россия) — 5305,

5. Доминик Тим (Австрия) — 4415,

6. Александр Зверев (Германия) — 4095,

7. Стефанос Циципас (Греция) — 3420,

8. Кеи Нисикори (Япония) — 3330,

9. Карен Хачанов (Россия) — 2810,

10. Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2530.

В первой десятке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) положение таково:

1. Эшли Барти (Австралия) — 6446 очков,

2. Каролина Плишкова (Чехия) — 6125,

3. Элина Свитолина (Украина) — 5160,

4. Наоми Осака (Япония) — 5011,

5. Бьянка Андрееску (Канада) — 4835,

6. Симона Халеп (Румыния) — 4803,

7. Петра Квитова (Чехия) — 4326,

8. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4225,

9. Серена Уильямс (США) — 3935,

10. Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738.

Белоруска Арина Соболенко опустилась на одну позицию и занимает сейчас 14-е место, набрав 2785 очков. Виктория Азаренко находится на 47-й строке (1116 очков), у Александры Саснович 51-я позиция (1071).

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