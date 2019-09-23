Егор Герасимов впервые в карьере вошел в топ-100 рейтинга ATP
23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов впервые в карьере поднялся в первую сотню мирового рейтинга, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов впервые в карьере поднялся в первую сотню мирового рейтинга, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На прошлой неделе 26-летний Егор Герасимов занимал 119-е место, а после выхода в полуфинал турнира в
В топ-10 рейтинга Ассоциации
1. Новак Джокович (Сербия) — 9865 очков,
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9225,
3. Роджер Федерер (Швейцария) — 7130,
4. Даниил Медведев (Россия) — 5305,
5. Доминик Тим (Австрия) — 4415,
6. Александр Зверев (Германия) — 4095,
7. Стефанос Циципас (Греция) — 3420,
8. Кеи Нисикори (Япония) — 3330,
9. Карен Хачанов (Россия) — 2810,
10. Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2530.
В первой десятке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) положение таково:
1. Эшли Барти (Австралия) — 6446 очков,
2. Каролина Плишкова (Чехия) — 6125,
3. Элина Свитолина (Украина) — 5160,
4. Наоми Осака (Япония) — 5011,
5. Бьянка Андрееску (Канада) — 4835,
6. Симона Халеп (Румыния) — 4803,
7. Петра Квитова (Чехия) — 4326,
8. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4225,
9. Серена Уильямс (США) — 3935,
10. Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738.
Белоруска Арина Соболенко опустилась на одну позицию и занимает сейчас 14-е место, набрав 2785 очков. Виктория Азаренко находится на 47-й строке (1116 очков), у Александры Саснович 51-я позиция (1071).