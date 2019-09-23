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14:11 (мск), источник: БЕЛТА

Василевский и Оливейра пробились в ¼ финала парного разряда на турнире в Чжухае

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты сегодня проводят матчи на международных турнирах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом раунде парного разряда соревнований в китайском Чжухае белорус Андрей Василевский и португалец Гонсалу Оливейра переиграли итальянско-норвежский тандем Марко Чеккинато / Каспер Рууд — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) и вышли в четвертьфинал.

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В 1/16 финала одиночного разряда белорус Егор Герасимов (98-й номер мирового рейтинга) встретится с китайским теннисистом Чже Ли (234).

На старте одиночного разряда турнира во французском Орлеане белорус Илья Ивашко (134) сыграет с российским теннисистом Евгением Карловским (256).

На женском турнире в Ухани (Китай) белоруска Арина Соболенко (14) во втором круге одиночного разряда будет соперничать с американской теннисисткой Даниэль Коллинз (35). В первом раунде Арина Соболенко переиграла белоруску Александру Саснович (51) — 6:1, 6:2.

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