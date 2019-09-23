Василевский и Оливейра пробились в ¼ финала парного разряда на турнире в Чжухае

В первом раунде парного разряда соревнований в китайском Чжухае белорус Андрей Василевский и португалец Гонсалу Оливейра переиграли итальянско-норвежский тандем Марко Чеккинато / Каспер Рууд — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) и вышли в четвертьфинал.

Читайте также Белорусские теннисисты победили португальцев в матче Кубка Дэвиса

В 1/16 финала одиночного разряда белорус Егор Герасимов (98-й номер мирового рейтинга) встретится с китайским теннисистом Чже Ли (234).

На старте одиночного разряда турнира во французском Орлеане белорус Илья Ивашко (134) сыграет с российским теннисистом Евгением Карловским (256).