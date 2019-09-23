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19:01 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко отдала Даниэль Коллинз всего один гейм и вышла в 1/8 финала турнира в Ухани

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (14-й номер рейтинга WTA) вышла в 1/8 финала турнира в китайском Ухани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в поединке второго раунда одиночного разряда Арина Соболенко без особых проблем обыграла американку Даниэль Коллинз (35) — 6:1, 6:0. В активе белоруски 7 эйсов, в то время как соперница всего 1 раз подала на вылет. Встреча продолжалась всего 50 минут.

В прошлом году Арина Соболенко стала победительницей этого турнира, победив в решающем поединке эстонку Анетт Контавейт.

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На состязаниях в Ташкенте белоруска Ольга Говорцова и россиянка Валерия Савиных в 1/8 финала парного разряда победили российско-шведский дуэт Яна Сизикова / Корнелия Листер — 6:4, 6:3. Во втором раунде одиночного разряда этого турнира соперницей Ольги Говорцовой (216) будет представительница Германии Татьяна Мария (87).

На мужском турнире во французском Орлеане белорус Илья Ивашко (134) сегодня сыграет с российским теннисистом Евгением Карловским (256).

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