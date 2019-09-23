Арина Соболенко отдала Даниэль Коллинз всего один гейм и вышла в 1/8 финала турнира в Ухани

Сегодня в поединке второго раунда одиночного разряда Арина Соболенко без особых проблем обыграла американку Даниэль Коллинз (35) — 6:1, 6:0. В активе белоруски 7 эйсов, в то время как соперница всего 1 раз подала на вылет. Встреча продолжалась всего 50 минут.

В прошлом году Арина Соболенко стала победительницей этого турнира, победив в решающем поединке эстонку Анетт Контавейт.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/L-WCS-62Vek" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На состязаниях в Ташкенте белоруска Ольга Говорцова и россиянка Валерия Савиных в 1/8 финала парного разряда победили российско-шведский дуэт Яна Сизикова / Корнелия Листер — 6:4, 6:3. Во втором раунде одиночного разряда этого турнира соперницей Ольги Говорцовой (216) будет представительница Германии Татьяна Мария (87).