Арина Соболенко отдала Даниэль Коллинз всего один гейм и вышла в 1/8 финала турнира в Ухани

Сегодня в поединке второго раунда одиночного разряда Арина Соболенко без особых проблем обыграла американку Даниэль Коллинз (35) — 6:1, 6:0. В активе белоруски 7 эйсов, в то время как соперница всего 1 раз подала на вылет. Встреча продолжалась всего 50 минут.
В прошлом году Арина Соболенко стала победительницей этого турнира, победив в решающем поединке эстонку Анетт Контавейт.
На состязаниях в Ташкенте белоруска Ольга Говорцова и россиянка Валерия Савиных в 1/8 финала парного разряда победили российско-шведский дуэт Яна Сизикова / Корнелия Листер — 6:4, 6:3. Во втором раунде одиночного разряда этого турнира соперницей Ольги Говорцовой (216) будет представительница Германии Татьяна Мария (87).
На мужском турнире во французском Орлеане белорус Илья Ивашко (134) сегодня сыграет с российским теннисистом Евгением Карловским (256).