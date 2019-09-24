Кузнецова вышла в третий круг турнира в Ухане
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова пробилась в третий раунд теннисного турнира в городе Ухань (Китай), призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова пробилась в третий раунд теннисного турнира в городе Ухань (Китай), призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
Кузнецова, попавшая в основную сетку турнира через квалификацию, в матче второго круга переиграла представительницу Тайваня Си Сувэй со счетом 6:2, 7:6 (7:5). Поединок продолжался полтора часа.
Следующая соперница российской теннисистки определится по итогам противостояния украинки Элины Свитолиной (третья сеяная) и испанки Гарбинье Мугурусы.