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10:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кузнецова вышла в третий круг турнира в Ухане

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова пробилась в третий раунд теннисного турнира в городе Ухань (Китай), призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.

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Источник: AP 2019

Кузнецова, попавшая в основную сетку турнира через квалификацию, в матче второго круга переиграла представительницу Тайваня Си Сувэй со счетом 6:2, 7:6 (7:5). Поединок продолжался полтора часа.

Следующая соперница российской теннисистки определится по итогам противостояния украинки Элины Свитолиной (третья сеяная) и испанки Гарбинье Мугурусы.

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