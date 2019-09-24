Илья Ивашко вышел в 1/16 финала турнира в Орлеане

В поединке первого раунда белорус за полтора часа обыграл россиянина Евгения Карловского (256) в двух партиях — 7:6 (8:6), 6:4. Сегодня в матче 1/16 финала соперником Ильи Ивашко будет представитель Швеции Микаэль Имер (105).

На турнире в китайском Чжухае белорус Егор Герасимов (98) в поединке первого круга встретится с китайским теннисистом Чже Ли (234).