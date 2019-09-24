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10:27 (мск), источник: БЕЛТА

Илья Ивашко вышел в 1/16 финала турнира в Орлеане

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (134-й номер мирового рейтинга) с победы начал выступление на турнире во французском Орлеане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В поединке первого раунда белорус за полтора часа обыграл россиянина Евгения Карловского (256) в двух партиях — 7:6 (8:6), 6:4. Сегодня в матче 1/16 финала соперником Ильи Ивашко будет представитель Швеции Микаэль Имер (105).

На турнире в китайском Чжухае белорус Егор Герасимов (98) в поединке первого круга встретится с китайским теннисистом Чже Ли (234).

На женском турнире в Ташкенте белорусская теннисистка Ольга Говорцова (216) во втором раунде будет соперничать с представительницей Германии Татьяной Марией (87).

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