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18:29 (мск), источник: БЕЛТА

Егор Герасимов пробился во второй круг турнира в Чэнду и сыграет с первой ракеткой соревнований Джоном Изнером

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (98-й номер мирового рейтинга) успешно стартовал на турнире в китайском Чэнду, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в 1/16 финала белорус переиграл в трехсетовом поединке китайского теннисиста Чже Ли (234) — 4:6, 6:2, 6:3. Следующим соперником Егора Герасимова будет американец Джон Изнер (19), посеянный на этих состязаниях под первым номером.

В 1/16 финала турнира во французском Орлеане белорусский теннисист Илья Ивашко (134) уступил представителю Швеции Микаэлю Имеру (105) — 6:7 (7:9), 3:6.

На женском турнире в китайском Ухани белоруска Александра Саснович и американка София Кенин вышли в 1/8 финала парного разряда, победив австралийско-российский дуэт Айла Томлянович / Дарья Касаткина — 7:6 (7:5), 6:3. В поединке 1/8 финала одиночного разряда белоруска Арина Соболенко (14) сыграет завтра с голландской теннисисткой Кики Бертенс (8).

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