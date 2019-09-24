Егор Герасимов пробился во второй круг турнира в Чэнду и сыграет с первой ракеткой соревнований Джоном Изнером

Сегодня в 1/16 финала белорус переиграл в трехсетовом поединке китайского теннисиста Чже Ли (234) — 4:6, 6:2, 6:3. Следующим соперником Егора Герасимова будет американец Джон Изнер (19), посеянный на этих состязаниях под первым номером.