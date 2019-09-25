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25 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Соболенко обыграла Бертенс в третьем круге турнира в Ухане

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Ухане (Китай), призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

В матче третьего круга Соболенко, получившая от организаторов девятый номер посева, обыграла шестую ракетку турнира голландку Кики Бертенс со счетом 6:1, 7:6 (11:9). Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

За выход в полуфинал Соболенко поспорит с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (wild card).

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