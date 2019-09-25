Соболенко обыграла Бертенс в третьем круге турнира в Ухане
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Ухане (Китай), призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Ухане (Китай), призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
В матче третьего круга Соболенко, получившая от организаторов девятый номер посева, обыграла шестую ракетку турнира голландку Кики Бертенс со счетом 6:1, 7:6 (11:9). Встреча продолжалась 1 час 27 минут.
За выход в полуфинал Соболенко поспорит с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (wild card).