Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Во втором круге Калинская обыграла немку Татьяну Марию, посеянную под 6-м номером, — 3:6, 7:5, 6:2. Матч продолжался 2 часа 18 минут.
В четвертьфинале соперницей Калинской станет украинка Катарина Завацкая.