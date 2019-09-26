Арина Соболенко стала полуфиналисткой турнира в Ухани и сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти

Сегодня в четвертьфинальном поединке с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (50) белоруска выиграла первую партию со счетом 6:3, а во второй допустила массу ошибок и просто провалилась — 1:6. В решающем сете уже представительница Казахстана не имела шансов на успех — Арина Соболенко выиграла 6:1. Встреча продолжалась 1 ч 42 мин.

В матче за выход в финал белорусская теннисистка встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии. Год назад они также встречались в полуфинале, и тогда белоруска выиграла — 7:6, 6:4. Затем Арина Соболенко стала победительницей этих соревнований, одолев в финале эстонку Анетт Контавейт в двух сетах с одинаковым счетом 6:3.