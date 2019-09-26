Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.09
Реал Сосьедад
Алавес
30
Футбол. Зарубежный
26.09
Торино
Милан
21
Футбол. Зарубежный
26.09
Сельта
Эспаньол
11
Футбол. Зарубежный
26.09
Эйбар
Севилья
32
Хоккей. КХЛ
26.09
СКА
Салават Юлаев
41
Хоккей. КХЛ
26.09
Спартак
Автомобилист
10
Хоккей. КХЛ
26.09
Сочи
ХК Динамо
34
Хоккей. КХЛ
26.09
Нефтехимик
Куньлунь
Б
34
Хоккей. КХЛ
26.09
Северсталь
Динамо Мн
Б
32
Хоккей. КХЛ
26.09
Амур
Адмирал
12
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» в гостях победил «Байер» в матче Лиги чемпионов
14«Зенит» увез ничью из Лиона
26 сентября, источник: БЕЛТА

Арина Соболенко стала полуфиналисткой турнира в Ухани и сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (14-й номер рейтинга WTA) вышла в полуфинал турнира в китайском Ухани с призовым фондом $2,5 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

Сегодня в четвертьфинальном поединке с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (50) белоруска выиграла первую партию со счетом 6:3, а во второй допустила массу ошибок и просто провалилась — 1:6. В решающем сете уже представительница Казахстана не имела шансов на успех — Арина Соболенко выиграла 6:1. Встреча продолжалась 1 ч 42 мин.

В матче за выход в финал белорусская теннисистка встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии. Год назад они также встречались в полуфинале, и тогда белоруска выиграла — 7:6, 6:4. Затем Арина Соболенко стала победительницей этих соревнований, одолев в финале эстонку Анетт Контавейт в двух сетах с одинаковым счетом 6:3.

В четвертьфинале парного разряда нынешнего турнира Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сыграют с американо-французским дуэтом Бетани Маттек-Сандс / Каролин Гарсия.

 Известный актер похудел на 100 кг
Бритни Спирс кардинально сменила внешность и вызвала гнев фанатов
Кровь льется: как РУСАДА воюет с атлетами
А будет ли золото? Россию ждет самый тяжелый ЧМ в истории
Испугался Фергюсона? Хабиб отложил бой
УЕФА дисквалифицировала нападающего молодежки России на 3 матча
Скандал с премией ФИФА: при голосовании были нарушения
СКА - «Салават». В них перестали верить, а они рвутся в звезды
Английский игрок напился, попал в ДТП и выбыл до конца сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь