Бублик обыграл экс-третью ракетку мира и вышел в полуфинал турнира в Китае
Казахстанец Александр Бублик обыграл
Казахстанец Александр Бублик обыграл
В ¼ Бублик, занимающий 71-ю строчку рейтинга ATP, встречался с болгарином Григором Димитровым, который в 2017 году был третьим, а сейчас занимает 26 место.
Матч продолжался 2 часа 31 минуту. Бублик проиграл первый сет со счетом 5:7, но затем выиграл два последующих — 7:6, 7:6. Казахстанец 35 раз подал навылет, допустил 15 двойных ошибок и сделал два брейка.
В полуфинале турнира Бублик сыграет победителем противостояния Ллойд Харрис (ЮАР) — Жоао Соуса (Португалия).