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12:31 (мск), источник: Vesti.kz

Бублик обыграл экс-третью ракетку мира и вышел в полуфинал турнира в Китае

Казахстанец Александр Бублик обыграл экс-первую ракетку мира и вышел в полуфинал турнира АТР Chengdu Open в Чэнду (Китай), сообщает корреспондент Veti.kz.

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В ¼ Бублик, занимающий 71-ю строчку рейтинга ATP, встречался с болгарином Григором Димитровым, который в 2017 году был третьим, а сейчас занимает 26 место.

Матч продолжался 2 часа 31 минуту. Бублик проиграл первый сет со счетом 5:7, но затем выиграл два последующих — 7:6, 7:6. Казахстанец 35 раз подал навылет, допустил 15 двойных ошибок и сделал два брейка.

В полуфинале турнира Бублик сыграет победителем противостояния Ллойд Харрис (ЮАР) — Жоао Соуса (Португалия).

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