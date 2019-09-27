Арина Соболенко вышла в финал турнира в Ухани

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Сегодня в матче за выход в финал белоруска, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, встречалась с первой ракеткой планеты австралийкой Эшли Барти и выиграла первый сет со счетом 7:5. Во второй партии Арина Соболенко также была сильнее — 6:4.

Год назад они также встречались в полуфинале, и тогда белоруска выиграла — 7:6, 6:4. Затем Арина Соболенко стала победительницей этих соревнований, одолев в финале эстонку Анетт Контавейт в двух сетах с одинаковым счетом 6:3.

В полуфинале парного разряда нынешнего турнира Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сыграют с голландско-немецким дуэтом Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд.